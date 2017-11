Biomethan: Erzeugung von erneuerbarem Erdgas kann verzehnfacht werden

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Berlin (ots) -- dena-Biogaspartnerschaft skizziert Ausbaupotenzial bis 2050- Stärkere Anreize in Verkehr, Wärme und Strom erforderlich- Kuhlmann: "Wir brauchen ein klares politisches Bekenntnis zurBedeutung von erneuerbaren Gasen für die Energiewende"Die Erzeugung von Biomethan in Deutschland kann bis im Jahr 2050um gut das Zehnfache gesteigert werden, von heute 9 auf rund 100Terawattstunden pro Jahr. Das ist das Ergebnis einesStrategiepapiers, das die Biogaspartnerschaft der DeutschenEnergie-Agentur (dena) auf Basis von aktuellen Studien erarbeitethat. Voraussetzung für den Ausbau ist, dass die Rahmenbedingungen fürdie Nutzung von Biomethan in den Sektoren Verkehr, Wärme und Stromverbessert werden. Biomethan entsteht durch die Aufbereitung vonBiogas auf Erdgasqualität und lässt sich wie Erdgas gut speichern undvielseitig nutzen. Als Quelle dienen Rest- und Abfallstoffe,tierische Exkremente und Energiepflanzen."Alle Studien zeigen: Biomethan kann einen signifikanten Beitragzur Energiewende leisten, ohne mit der Produktion von Nahrungs- undFuttermitteln zu konkurrieren", sagt Andreas Kuhlmann, Vorsitzenderder dena-Geschäftsführung. "Vor allem dort, wo Strom-, Gas- undWärmenetze gut zusammenspielen, kommen die Vorteile von Biomethan zurGeltung. Biomethan ist eine hervorragende Ergänzung zu denfluktuierenden erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarenergie. Umdie Potenziale zu erschließen, müssen wir an verschiedenenStellschrauben drehen. Mit unserem Strategiepapier zeigen wir, woraufdie Politik dabei achten sollte. Vor allem brauchen wir ein klarespolitisches Bekenntnis, dass Investitionen in Anlagen undInfrastruktur für erneuerbare Gase als wertvoller Beitrag zurEnergiewende anerkannt werden."Für das Strategiepapier wurden 16 Studien aus den Jahren 2012 bis2017 ausgewertet, die Szenarien zum Erreichen der energie- undklimapolitischen Ziele der Bundesregierung beschreiben. Für dieSektoren Verkehr, Wärme und Strom empfiehlt die Biogaspartnerschaftkonkrete Maßnahmen.Verkehr: Unterquote für fortschrittliche Kraftstoffe undAnrechnung auf CO2-FlottenzieleBiomethan ist ein nahezu klimaneutraler Kraftstoff, bei dessenVerbrennung auch deutlich weniger Stickoxid und Feinstaub entstehenals beispielsweise die Euro 6-Norm für Benzin und Diesel zulässt. DerUmstieg auf Erdgasfahrzeuge, die mit Biomethan und anderenerneuerbaren Gasen betrieben werden, wäre schnell und kostengünstigrealisierbar. Daher sollte Biomethan verstärkt in Landwirtschaft,öffentlichem Nahverkehr und für Pkws genutzt werden. Langfristig istBiomethan in Form von verflüssigtem Biogas (Bio-LNG) vor allem imSchwerlast- und Schiffsverkehr sinnvoll.Um die Potenziale zu realisieren, sollte die energetischeUnterquote für fortschrittliche Kraftstoffe in derErneuerbare-Energien-Richtlinie von derzeit 0,05 auf 0,2 Prozent imJahr 2020 und ab dann jährlich um 0,1 Prozent erhöht werden. Zudemsollten Pkw-Hersteller den Einsatz nachhaltig erzeugter Kraftstoffewie Biomethan auf ihre CO2-Flottenzielwerte anrechnen können.Schließlich braucht es eine Gasmobilitätsstrategie und den Aufbaueines LNG-Tankstellennetzes.Wärme: mehr erneuerbare Prozesswärme und Förderung überGebäudeenergiegesetzIm Wärmesektor wird Bioenergie derzeit überwiegend in Form vonAbwärme aus Blockheizkraftwerken direkt vor Ort genutzt. In Zukunftkann Biomethan verstärkt für Prozesswärme und in Nah- undFernwärmenetzen eingesetzt werden. Für industrielle Prozesswärmebietet Biomethan eine erneuerbare Alternative, die auch bei hohenTemperaturen von über 500 Grad Celsius geeignet ist. Dafür wärenAnreize für die Senkung der CO2-Intensität der industriellenProzesswärme erforderlich.Über Nah- und Fernwärmenetze kann Biomethan dazu dienen, denAnteil erneuerbarer Energien in der netzgebundenen Wärmeversorgung zuerhöhen. Dadurch ließen sich an einigen Stellen aufwändige Eingriffein bestehende Heizsysteme ersparen. Um dies zu ermöglichen, wäre dieEinführung von CO2-Grenzwerten für Fernwärme sinnvoll. Alternativkönnte auch die effiziente Nutzung von Biomethan inKraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) gefördert werden, etwa im Rahmendes geplanten Gebäudeenergiegesetzes.Strom: größere Wärmespeicher und Anbindung an Nah- undFernwärmenetzeIm Stromsektor geht es weniger um den Ausbau als um dieOptimierung der Biomethannutzung. Strom aus Biomasse sollteausschließlich in effizienten KWK erzeugt werden, entweder alsNebenprodukt der Wärmeerzeugung oder wenn KWK-Anlagen zur Sicherungder Stabilität im Stromsystem beitragen. Durch die Bereitstellung vonRegelenergie, Blindleistung und anderen Systemdienstleistungen könnenBiomethan-KWK wichtige Funktionen von konventionellen Kraftwerkenübernehmen. Die Flexibilität biomethanbetriebener KWK-Anlagen kanndurch größere und bessere Wärmespeicher sowie die Anbindung an Nah-und Fernwärmenetze erhöht werden.Neben der konsequenten Erschließung von Biomassequellen für dieGewinnung von Biogas und schließlich Biomethan können auch viele derbestehenden 9.000 Biogasanlagen auf die Produktion von Biomethanumgerüstet werden - vor allem dann, wenn die Abwärme derVor-Ort-Verstromung bisher nicht oder nur unzureichend genutzt wird.Schließlich ist die Nutzung von Biomethan auf eine gutfunktionierende Gasinfrastruktur angewiesen. Im Jahr 2050 solltendann weitestgehend CO2-neutral erzeugtes Biomethan und synthetischesMethan aus Power-to-Gas-Anlagen durch das Gasnetz fließen.Das Strategiepapier "Rolle und Beitrag von Biomethan imKlimaschutz: heute und in 2050" steht unter http://bit.ly/2B5hEJK zumDownload bereit.Zur BiogaspartnerschaftDie dena hat in Zusammenarbeit mit Partnern aus Land- undEnergiewirtschaft das Projekt "Biogaspartnerschaft" entwickelt. ImRahmen des Projekts werden Marktakteure der gesamtenWertschöpfungskette Biogaseinspeisung zusammengebracht und in ihrenAktivitäten zur Marktgestaltung unterstützt. Die dena übernimmt dabeidie Rolle des Moderators und stellt eine Plattform für dieInformationsbeschaffung und -aufbereitung sowie deren nationale undinternationale Verbreitung zur Verfügung.Weitere Informationen unter www.biogaspartner.de.Die Potenziale von Biomethan und das Strategiepapier werden auchThema sein auf der biogaspartner Jahreskonferenz am 7. Dezember 2017in Berlin. 