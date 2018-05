Biomediziner beziehen Neubau auf dem Campus Melaten

Aachen (ots) - Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW stellt dasCenter for Biohybrid Medical Systems (CBMS) fertig. Bund und Landfördern die Entwicklung biohybrider Medizinsysteme an der RWTH Aachenmit rund 40 Millionen Euro.(Die Original-Pressemitteilung mitsamt Fotos zu Ihrer Verwendungfinden Sie unter www.blb.nrw.de)Am Freitag (4. Mai 2018) wurde mit einem kleinen Festakt das neueCenter for Biohybrid Medical Systems (CBMS) im ClusterBiomedizintechnik auf dem Campus Melaten offiziell eröffnet. Bauherrdes modernen Forschungsgebäudes an der Forckenbeckstraße ist dieAachener Niederlassung des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW (BLBNRW). Mit rund 40 Millionen Euro haben das Land NRW und der Bundgemeinsam den Bau und die Ersteinrichtung des Gebäudes gefördert. DieRWTH Aachen hatte die Mittel über einen erfolgreichen Antrag nachArtikel 91b Grundgesetz eingeworben. Der Antrag wurde koordiniert vonden Instituten für Angewandte Medizintechnik (Prof. ThomasSchmitz-Rode) und Experimentelle Molekulare Bildgebung (Prof. FabianKiessling).Spitzenforschung braucht hervorragende BautenZur offiziellen Einweihung des CBMS konnten die Geschäftsführerindes BLB NRW, Gabriele Willems, und RWTH-Rektor Prof. ErnstSchmachtenberg neben den Projektbeteiligten und Gästen ausWissenschaft und Politik die nordrhein-westfälische Kultur- undWissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen und denParlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung undForschung, Thomas Rachel, MdB, begrüßen."Mit dem neuen Forschungsbau erfolgt ein weiterer Schritt zurbiomedizinischen Schwer-punktbildung in Aachen", sagte MinisterinPfeiffer-Poensgen. "Der Standort ist dafür exzellent aufgestellt: DasHelmholtz-Institut für Biomedizinische Technik, das Leibniz-Institutfür Interak-tive Materialien, das Werkzeugmaschinenlabor der RWTH unddas Universitätsklinikum Aachen befinden sich in unmittelbarerNachbarschaft und stehen in engem Austausch mit dem CBMS.""Spitzenforschung braucht hervorragende Bauten, wie hier inAachen. Das CBMS wird ein neues Aushängeschild für den Forschungs-und Medizinstandort Aachen. Das Konzept des CBMS vereint Forschendeverschiedener Disziplinen unter einem Dach und berücksichtigt dieUmsetzung in die Praxis von Anfang an. Das garantiert Innovationenfür praxistaugliche Pro-duktionsprozesse in der Biomedizintechnik.",sagte Forschungsstaatssekretär Rachel."Auf über 2,5 Quadratkilometern entsteht hier in Aachen eine dergrößten Forschungslandschaften Europas", resümiert BLB NRWGeschäftsführerin Willems. "Als zuverlässiger Partner der RWTHliefern wir mit dem CBMS einen weiteren, individuell auf dieBedürfnisse der Institute zugeschnittenen Baustein für den CampusMelaten."Biohybride Implantate statt synthetischer Herzklappen oderChemotherapeutikaAuf einer Fläche von rund 5.600 Quadratmetern stellt der BLB NRWmit dem CBMS den Wis-senschaftlern mobil gestaltete und miteinanderinteragierende Systemlabore zur Verfügung, die flexibel undbedarfsgerecht konfiguriert werden können. Auch von der räumlichenNähe zum Klinikum und den im Cluster Biomedizintechnikimmatrikulierten Industrieunternehmen werden die Wissenschaftlerprofitieren.Im CBMS werden technische und biologische Bestandteile zusogenannten biohybriden Medizinsystemen zusammengeführt, produziertund getestet. Wo früher rein synthetische Implantate (z.B.Herzklappen, Gefäßprothesen und Gelenkersatz) oder Therapeutika (z.B.Chemotherapeutika) eingesetzt wurden, kann heutzutage dieKörperreaktion spezifischer und auf natürlichere Weise gelenktwerden. Funktionalität und Verträglichkeit von Implantaten undPharmazeutika können hierdurch deutlich verbessert werden. ImVordergrund stehen hierbei sowohl biohybride Implantate desHerz-Kreislaufsystems und Unterstützungssysteme der Lunge als auchdiagnostische und therapeutische Nanowirkstoffe für diepersonalisierte Therapie von Tumoren und entzündlichen Erkrankungen.Damit dies gelingt, muss der Produktionsprozess von Beginn an mitberücksichtigt werden. Nicht nur neue Implantate und Systeme, sondernauch ein neues "Engineering" bereits in der frühen Forschungsphaseist notwendig, damit aus der Vision möglichst schnell ein wirksamesklinisches Verfahren entwickelt wird. Das neue Gebäude bietet dazuherausragende Möglichkeiten: Auf eigens dazu konzipierten"System-Laborflächen" werden Komponenten zu erstenProduktionseinheiten zusammen gefügt, um die Machbarkeit derkomplexen Medizinsysteme schon in ihrer Entstehung zu zeigen undsicher zu stellen.Über den BLB NRWDer BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien desLandes Nordrhein-Westfalen. Mit mehr als 4.100 Gebäuden, einerMietfläche von etwa 10,2 Millionen Quadratmetern und jährlichenMieterlösen von rund 1,3 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW einesder größten und anspruchsvollsten Immobilienportfolios Europas. SeineDienstleitung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung undPlanung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf vontechnisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien.Der BLB NRW versteht sich als Vorbild für ein zukunftsfähigesImmobilienmanagement. In der partnerschaftlichen und transparentenZusammenarbeit mit seinen Kunden - Hochschulen, Finanzverwaltung,Polizei, Justiz und Justizvollzug - setzt der BLB NRW die bau- undklimapolitischen Ziele des Landes um. Darüber hinaus plant undrealisiert er die zivilen und militärischen Baumaßnahmen des Bundesin Nordrhein-Westfalen.Mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in siebenNiederlassungen und zahlreichen Kunden- und Projektbüros ist der BLBNRW ein starker und verlässlicher Partner. Als Berater mit großerExpertise ermöglicht er dem Land eine effiziente Flächennutzung,trägt damit zur Haushaltsentlastung bei und leistet somit einenelementaren Beitrag für ein lebenswertes NRW.Pressekontakt:Bernd KlassÖffentlichkeitsarbeit und KommunikationBau- und Liegenschaftsbetrieb NRW AachenMies-van-der-Rohe-Straße 10, 52074 AachenTelefon: +49 241 43510-586Telefax: +49 241 43510-199E-Mail: bernd.klass@blb.nrw.dewww.blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell