Biomarin Pharmaceutical Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Für die Aktie Biomarin Pharmaceutical aus dem Segment "Biotechnologie" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 02.04.2022, 02:09 Uhr, ein Kurs von 77.1 USD geführt.

Wie Biomarin Pharmaceutical derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Biomarin Pharmaceutical. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Biomarin Pharmaceutical führt bei einem Niveau von 83,71 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 50,4 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Biomarin Pharmaceutical liegt bei einem Wert von 753,23. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Biotechnologie" (KGV von 67,98) über dem Durschschnitt (ca. 1008 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Biomarin Pharmaceutical damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

