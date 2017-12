Biologische Vielfalt im Stadtgrün - eine Arche Noah für viele Arten? / 24.01.2018: Vorträge und Diskussion auf der IPM ESSEN (FOTO)

Berlin (ots) -Grünflächen in Städten und Gemeinden werden immer mehr zum letztenRefugium gefährdeter Arten, zu Rückzugsräumen inmitten ausgeräumterLandschaften. Die Kommunen stehen vor der Herausforderung, diebiologische Vielfalt im privaten und öffentlichen Grün in oftdichtbesiedelten Ballungsräumen zu schützen und zu gestalten. Wiedies erfolgreich gelingen kann, zeigt eine Informationsveranstaltungmit Praxisbeispielen auf der IPM ESSEN 2018. Zielgruppe sindBaumschul- und Landschaftsgärtner sowie kommunale Entscheider.Druck auf öffentliche Grünflächen nimmt zu"Wir freuen uns, gemeinsam mit der IPM Essen und der Stiftung DIEGRÜNE STADT diese Veranstaltung ausrichten zu können und damit denfür das Grün zuständigen Mitarbeitern in Kommunen viele Anregungenund Hilfestellungen für den Erhalt der Artenvielfalt zu geben," sagtHelmut Selders, Präsident des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) e.V."Wir beobachten schon lange, dass der Druck auf die Grünflächen immerweiter zunimmt. Diese sollen aber für Frischluft und für Grün sorgen,Lebensraum für Tiere in der Stadt und gleichzeitig Erholungsort derMenschen sein." So erforscht die Baumschulwirtschaft inZusammenarbeit mit verschiedenen Forschungseinrichtungen seit Jahren,welche Bäume und Sträucher sich am besten für spezielle Standorte,wie eng bebaute Städte und viel befahrene Straßen eignen, den nötigenLebensraum offerieren und außerdem gut mit dem Klimawandelzurechtkommen. Empfehlungen der BdB-Mitglieder und derenPflanzenlisten informieren Kommunen hinsichtlich der Auswahlgeeigneter Gehölze.Stadtplaner und Landschaftsarchitekten berichtenWelche Möglichkeiten es gibt, für dringend benötigtes Grün in denKommunen zu sorgen und dem Artenschwund zu begegnen, stellen Experten- darunter renommierte Stadtplaner und Landschaftsarchitekten - am24. Januar in Essen vor. Dass es, teils auch mit sehr einfachenMitteln, gelingen kann, den vielfältigen Anforderungen an öffentlicheErholungsflächen gerecht zu werden, und gleichzeitig unerwarteteSynergien zu schaffen, wird in einem der Vorträge zur Initiative"Versmolder Blüten-Mehr" im Kreis Gütersloh (NRW) besonders deutlich.Hier wird gezeigt, wie Bienennährgehölze und / oder Blühmischungendas Ökosystem in der Stadt beflügeln.Praxisbeispiel "Versmolder Blüten-Mehr"Ziel war es, in Versmold für mehr nahrungsspendende Blüten zusorgen. Seit 2012 werden jedes Jahr Blütenmischungen auf öffentlichenFlächen mit insgesamt bis zu 5.000 Quadratmetern ausgesät. "DieAktion hat sich ungemein weiterentwickelt", freut sich der Initiatordes Projektes und aktive Imker Friedrich-Wilhelm Brinkmann."Mittlerweile sind viele Versmolder richtig wild auf das Saatgut undsäen ihrerseits Blumen nochmals auf geschätzt bis zu 5.000Quadratmeter in privaten Gärten aus." Mit dem wunderbaren Effekt,dass in Versmold von circa Mitte Mai bis zum ersten Frost immer etwasblüht. Ob Buschwinde, Goldmohn, roter und blauer Lein, Schleierkraut,Korn- und Ringelblumen - die Blumenflächen sind nicht nur für Tierenützlich sondern haben auch einen hohen emotionalen Wert. VieleMenschen hätten schon vergessen, wie schön und vielfältig eineBlumenwiese sei. Durch das Versmolder Blütenmeer werden sie zudemtagtäglich für den Artenreichtum sensibilisiert, denn die Flächensind - mitten in der Stadt - ein wahrer Tummelplatz fürSchmetterlinge und andere Insekten. Brinkmann gibt in seinem Vortrageine Einweisung in die Blühflächenerstellung. Diese reiche von denvielen positiven Ergebnissen über Kosten bis zu denHerausforderungen, die sich im Projektverlauf ergaben, so der Imker.Kostenfreie Informationsveranstaltung: "Biologische Vielfalt imprivaten und öffentlichen Grün von Kommunen - Möglichkeiten undGrenzen":>>> 24. Januar 2018 von 10.30 bis 12.00 Uhr>>> Congress Center West, Saal Berlin>>> Anmeldung bitte per E-Mail bis zum 19. Januar 2018 anipm@messe-essen.de Angemeldete Teilnehmer aus der Zielgruppeerhalten eine kostenlose Eintrittskarte für die IPM ESSEN 2018.Zielgruppe sind Baumschul- und Landschaftsgärtner sowie kommunaleEntscheider.>>> Weitere Informationen: www.gruen-ist-leben.de undwww.ipm-essen.de oder http://www.die-gruene-stadt.dePressekontakt:Julia PetersLeiterin VerbandskommunikationBund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.Kleine Präsidentenstraße 1D-10178 BerlinTel.: + 49 (0) 30 / 240 86 99-24Fax: +49 (0) 30 / 240 86 99-31E-Mail: peters@gruen-ist-leben.deInternet: www.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell