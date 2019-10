Biologische Vielfalt: Grundlage eines zukunftsfähigen Lebensmittelhandels / BVLH und Handelsunternehmen veröffentlichen Maßnahmenpapier

Berlin (ots) - Als Teil der Wertschöpfungskette und Bindeglied zumVerbraucher engagieren sich die Unternehmen des Lebensmittelhandelsseit Jahren für den Erhalt der biologischen Vielfalt. DerBundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) hat dieInitiativen, Projekte und Maßnahmen der Unternehmen in einerBroschüre zusammengestellt und anlässlich der morgigen Eröffnung derWeltleitmesse Anuga veröffentlicht."Den Handelsunternehmen ist bewusst, dass nur funktionsfähige undbiologisch vielfältige Ökosysteme die Möglichkeit zur dauerhaftenProduktion von Lebensmitteln bieten. Sie bilden die Grundlage füreinen zukunftsfähigen Lebensmittelhandel und sind damit essentiellfür die Unternehmen", erklärt Christian Mieles, BVLH-Geschäftsführer."Verbandlich wollen wir das besondere Engagement der Unternehmen nochstärker in das öffentliche Bewusstsein transportieren, auch umgemeinsam mit den anderen Wirtschaftsstufen, Standardgebern, NGOs undder Politik nach weiteren Lösungen für die komplexenHerausforderungen zu suchen", so Mieles.Die Publikation erläutert die zahlreichen lokalen, regionalen undnationalen Maßnahmen der Handelsunternehmen, die einen Beitrag zumErhalt, zum Schutz und zur Wiederherstellung von biologischerVielfalt leisten. Dabei stehen neben den Eigenmarken der Unternehmenauch ihre Unternehmensstandorte im Fokus. Zudem gibt es vielfältigeAktivitäten und Projekte entlang ihrer Lieferketten im In- undAusland.Die Unternehmen leisten vielfältige Beiträge zum Erhalt derBiodiversität unter anderem auf der Ebene Anbau, Produktion und Fang.Beispiele sind hier der Ausbau des ökologischen Anbaus, spezifischeVereinbarungen mit Erzeugern sowie die Weiterentwicklung vonStandards. Hinzu kommen Maßnahmen zum Schutz mariner Ressourcen undBinnengewässer sowie zum Walderhalt.Weitere Aktivitäten der Unternehmen liegen in den BereichenProdukte und Erzeugnisse. Dabei geht es zum Beispiel umbienenfreundliche Pflanzen, regionale Sorten, alte Rassen sowie umden Schutz und die nachhaltige Nutzung der Fischbestände. Neben demEngagement der Unternehmen in ihren globalen Lieferketten zielenweitere Beispiele auf die Standorte, Kunden und Stakeholder derUnternehmen. So gibt es vielfältige Aktivitäten an denBetriebsstätten, in den Märkten und in der Kundenkommunikation sowieumfassende NGO-Kooperationen.Die BVLH-Publikation "Biologische Vielfalt erhalten! - Engagementdes Lebensmittelhandels" ist hier abrufbar:www.bvlh.net/informationen/publikationen.htmlPressekontakt:Christian BöttcherPressesprecherBundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVLH)Am Weidendamm 1A10117 BerlinTelefon: 030 / 72 62 50-86boettcher@bvlh.netwww.bvlh.netOriginal-Content von: Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVLH), übermittelt durch news aktuell