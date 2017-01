Bioland verzeichnet Rekordwachstum / Immer mehr Bauern begreifen Bio als Chance / Politik muss verlässlichen Rahmen für mehr Bio schaffen

Mainz/Berlin (ots) - Bioland verzeichnet für das Jahr 2016Rekordzuwächse im zweistelligen Bereich. Die Mitgliederzahl vonDeutschlands bedeutendstem Anbauverband für ökologischen Landbaustieg um 626 Betriebe. Das ist mit 10 Prozent das größte Wachstumseit 15 Jahren. 6.861 Betriebe wirtschaften nun nach den strengenKriterien des Bioland-Verbandes. Bioland-Bauern bewirtschaftenmittlerweile 343.489 Hektar Fläche. Das entspricht einem Plus von38.560 Hektar und damit 12,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr."Diese Dynamik müssen wir in den nächsten Jahren verstärken undnoch mehr konventionell wirtschaftenden Landwirten eine langfristigePerspektive durch Umstellung bieten", sagt Jan Plagge, Präsident vonBioland e.V., im Vorfeld der Internationalen Grünen Woche.Politik für mehr Biolandwirtschaft gefordertVor wenigen Tagen hat die Bundesregierung ihre überarbeiteteNachhaltigkeitsstrategie verabschiedet und darin ihr Ziel von 20Prozent Biolandbau bekräftigt. Dort heißt es: "Um die Zuwachsraten zusteigern und einen Flächenanteil von 20 Prozent in absehbarer Zeitund nicht erst in Jahrzehnten zu erreichen, hat die Bundesregierung2015 die Entwicklung einer Zukunftsstrategie ökologischer Landbauinitiiert." Bisher werden erst 6,5 Prozent der landwirtschaftlichenFläche in Deutschland ökologisch bewirtschaftet."Die Politik ist gefordert, die Rahmenbedingungen für mehrheimisches Bio deutlich zu verbessern", sagt Jan Plagge. Nur so kannder Wunsch der Verbraucher nach mehr Bio-Lebensmitteln ausDeutschland erfüllt werden. Zudem kann Deutschland durch mehrBiolandwirtschaft seinen Verpflichtungen für den Schutz von Klima,Wasser und Biodiversität nachkommen.Bioland fordert von Bund und Ländern:Eine verlässliche Öko-Förderung durch die Länder, dauerhaft sowohlfür Altbetriebe als auch für Umsteller. Zudem müssen die Leistungenim Umwelt- und Tierschutz ausreichend honoriert werden.Deutschland muss in der laufenden EU-Förderperiode 15 Prozent derDirektzahlungen aus der ersten Säule der EU-Agrargelder in die zweiteSäule umschichten. Nur so ist die Finanzierung des Zuwachses anÖkobetrieben und wichtiger Agrarumweltprogramme sicherzustellen.Die Düngegesetzgebung muss unsere Gewässer vor Überdüngung mitNitrat und Phosphat schützen, darf aber gleichzeitig eineflächengebundene artgerechte Tierhaltung in Mittelgebirgen nichtgefährden. Bei der Novellierung der Düngeverordnung istsicherzustellen, dass der für den Boden- und Grundwasserschutzwichtige Humusaufbau durch Kompost und Festmist nicht durchSperrfristen eingeschränkt wird, die für den Wasserschutz keineRelevanz haben.Ein praktikables Anbauverbot von GVO in Deutschland und Europa.Dafür muss der untaugliche Entwurf des Gentechnikgesetzesüberarbeitet werden.Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt muss in seinerZukunftsstrategie zum Biolandbau (Vorstellung auf der Biofach 2017geplant) den Ausbau der Forschung und Bildung verankern: Der Anteilan den Agrarforschungsmitteln des Bundes muss bis spätestens 2021 auf20 Prozent ausgedehnt werden. Derzeit sind es nur 1,5 Prozent, obwohlheute knapp 9 Prozent der Landwirte 6,5 Prozent der nationalenAgrarfläche ökologisch bewirtschaften.Das Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formennachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) muss wieder ausschließlich denBio-Bereich fördern und von 20 Millionen Euro (Erhöhung um 3Millionen Euro in 2017) auf 60 Millionen Euro aufgestockt werden.Damit soll u.a. der hohe Bedarf zur Förderung der Pflanzen- undTierzucht für den Biolandbau gedeckt werden.Bioland fordert die Einführung von Abgaben auf mineralischeStickstoffdünger und synthetische Pestizide. So ist zu gewährleisten,dass von der Allgemeinheit getragene Folgekosten aus derLandwirtschaft gemäß dem Verursacherprinzip auf die verantwortlichenAkteure umgelegt werden.Staatliche Investitionszuschüsse für den Stallbau (AFP) dürfenkünftig nur noch gewährt werden, wenn beim Bau die gesetzlichenVorgaben für die Bio-Tierhaltung eingehalten werden. Dieskonzentriert die Förderung auf artgerechte Haltungssysteme undermöglicht es den Betrieben, ihre Produktion den Marktentwicklungenanzupassen.Die Umsetzung wirksamer Ökoaktionspläne und Länderprogramme inallen Bundesländern."Wir brauchen von Bund und Ländern einen verlässlichen Rahmen, derden Ausbau des Biolandbaus ermöglicht. Der ökologische Landbau istein zukunftsfähiges Agrarsystem, das eine gute wirtschaftlichePerspektive bietet - dieses Signal muss an die konventionellenLandwirte gehen", appelliert Jan Plagge an die Agrarminister.Über BiolandBioland ist der bedeutendste Verband für ökologischen Landbau inDeutschland. 6.861 Landwirte, Gärtner, Imker und Winzer wirtschaftennach den Bioland-Richtlinien. Hinzu kommen über 1.000 Partner ausHerstellung und Handel wie Bäckereien, Molkereien, Metzgereien,Handel und Gastronomie. Über BiolandBioland ist der bedeutendste Verband für ökologischen Landbau inDeutschland. 6.861 Landwirte, Gärtner, Imker und Winzer wirtschaftennach den Bioland-Richtlinien. Hinzu kommen über 1.000 Partner ausHerstellung und Handel wie Bäckereien, Molkereien, Metzgereien,Handel und Gastronomie. Gemeinsam bilden sie eine Wertegemeinschaftzum Wohl von Mensch und Umwelt.Seit 45 Jahren entwickeln die Bioland-Mitglieder mit ihrem Verbandeine ökologisch, ökonomisch und sozial verträgliche Alternative zurintensiven, von Industrie und Fremdkapital abhängigen Landwirtschaft.Ziel der täglichen Arbeit der Bäuerinnen und Bauern ist dienachhaltige Erzeugung hochwertiger und gesunder Lebensmittel.Wirtschaften im Einklang mit der Natur, Förderung der Artenvielfaltsowie aktiver Klima- und Umweltschutz sichern unsere Lebensgrundlagenund erhalten eine vielfältige Kulturlandschaft. Denn Biolandbauheißt: An die Zukunft denken.