Biografische Hürden mit Schülerstipendien überwinden / Der Elternkompass hilft Bildungschancen zu ergreifen

Berlin (ots) - Stipendien sind nicht nur etwas für Studierende. InDeutschland gibt es auch eine große Anzahl an Schülerstipendien. Siehelfen zum einen dabei, Familien von Schülerinnen und Schülern beiBildungsausgaben finanziell zu entlasten. Zum anderen tragen sie dazubei, frühzeitig Talente und individuelle Stärken zu entdecken. Kinderund Jugendliche sollen auf diese Weise dazu befähigt werden, ihrePotenziale voll zu entfalten. Vielen Eltern fehlt jedoch dasnotwendige Wissen über Stipendien, um ihr Kind erfolgreich auf demBildungsweg zu begleiten. Der Elternkompass der Stiftung derDeutschen Wirtschaft (sdw) bringt Licht in den unübersichtlichenStipendiendschungel und berät Familien über die verschiedenenFördermöglichkeiten. Erreichbar ist der Service telefonisch unter 030278906-777 sowie per E-Mail unter service@elternkompass.info.Ein Großteil der Stipendien richtet sich an leistungsstarke undmotivierte Schülerinnen und Schüler, die eine fachliche Begabungbeispielsweise naturwissenschaftlicher, technischer oderkünstlerischer Art mitbringen, aber aufgrund ihrer finanziellen odersozialen Familiensituation zusätzliche Unterstützung und Fürsprachebenötigen. Die Programme helfen dabei, ihre Persönlichkeit zuentwickeln, indem sie individuelle Interessengebiete identifizierenund diese aktiv fördern. Oftmals bieten Mentorinnen und Mentoren denSchülerinnen und Schüler darüber hinaus Unterstützung in weiterenLebensfragen.In der Beratungsarbeit des Elternkompass fällt auf, dassinsbesondere Eltern, die selbst nicht studiert haben, die zahlreichenaußerschulischen Unterstützungs- und Beratungsangebote nicht kennen.Sie ziehen von daher die Möglichkeit eines Stipendiums für ihreeigenen Kinder nicht in Betracht. Deutlich weniger Kinder ausFamilien ohne akademische Erfahrungen nehmen ein Hochschulstudium aufund brechen dieses auch häufiger ab als ihre Kommilitoninnen undKommilitonen, deren Eltern selbst studiert haben.In Deutschland entscheidet demnach nach wie vor der elterlicheBildungshintergrund maßgeblich über den Bildungsweg der Kinder. Umsowichtiger ist es, Kinder und Jugendliche, deren Bildungserfolg durchbiographische Hürden finanzieller, sozialer oder kultureller Artgefährdet ist, frühzeitig und gezielt zu fördern. Der Elternkompassder Stiftung der Deutschen Wirtschaft hat sich das Ziel gesetzt, dasWissen um Stipendien und Fördermöglichkeiten in Deutschland zuverbreiten und insbesondere Nichtakademiker-Familien zugänglich zumachen. Die Stipendienberatung informiert Eltern, aber auchSchülerinnen und Schüler oder Studierende, überStipendienmöglichkeiten, berät zu Auswahlkriterien undBewerbungsvoraussetzungen und hilft, unter den vielfältigen Angebotendas passende Stipendium zu finden. Mehr Informationen und denkostenlosen Flyer gibt es unter www.elternkompass.info.