Biogen unterstützt Spendenaufruf zum Tag der seltenen Erkrankungen am 28. Februar 2017 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Ismaningen (ots) -Zum internationalen "Tag der seltenen Erkrankungen" (Rare DiseaseDay) am 28. Februar 2017 ruft die Aktion "Muskeln für Muskeln" inKooperation mit dem forschenden Pharmaunternehmen Biogen zu einerSpendenaktion auf. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit für die genetischbedingte, seltene Erkrankung Spinale Muskelatrophie (kurz: SMA) inder Bevölkerung zu erhöhen. Sie ist bis heute nicht heilbar undbetrifft meist Kleinkinder. Bei der schweren Erkrankungsform sterbenviele von ihnen ohne Therapie noch vor ihrem zweiten Geburtstag. AlleSpenden kommen in voller Höhe der Initiative "Forschung und Therapiefür die Spinale Muskelatrophie" (kurz: "Initiative SMA") zugute. DerAufruf wird auch durch die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. unterstützt, in der die "Initiative SMA" organisiert ist.Gespendet werden kann auf der Internetseitewww.biogen.betterplace.org. Die Spendenaktion läuft noch bis zumSMA-Tag am 6. Mai in Magdeburg.Der Tag der seltenen Erkrankungen steht dieses Jahr unter demMotto "Forschen hilft heilen!". In der Europäischen Union gilt eineErkrankung als selten, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen vonihr betroffen sind. Doch auch wenn die Zahlen gering erscheinen,leben allein in Deutschland Schätzungen zufolge etwa vier MillionenMenschen mit einer der weltweit bis zu 8.000 seltenen Erkrankungen.In der EU sind dies rund 30 Millionen Menschen [1].Aktion "Muskeln für Muskeln" engagiert sich für "Initiative SMA"Die Aktion "Muskeln für Muskeln" (www.muskeln-fuer-muskeln.org)setzt sich mit sportlicher Leidenschaft für die Interessen vonPatienten mit spinaler Muskelatrophie ein. Der Gründer Andreas Mörlist seit seiner Kindheit Sportler und selbst Vater einer Tochter mitSMA. Außerhalb der Pflege und Betreuung seiner Tochter engagiert ersich mit weiteren Unterstützern und vielen prominenten Botschafternaus dem Sportbereich.Die "Initiative SMA" (www.initiative-sma.de) wurde 2001 innerhalbder Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke e. V. gegründet. Sieengagiert sich national sowie auf europäischer Ebene fürSMA-Patienten und ihre Angehörigen. Die Gründer, Dr. Inge und KlausSchwersenz, sind selbst Eltern von zwei Kindern mit SMA. "Wir wissen,wie sich der Kummer und die Verzweiflung mit dieser Erkrankunganfühlen und sind dankbar für die Unterstützung und den Zuspruch, denunsere Organisation erfährt", so Dr. Inge Schwersenz. "Es motiviertuns sehr, uns weiter für die vielen unterschiedlichen und oft sehrschwierigen Belange von Patienten und Angehörigen einzusetzen."SMA: Häufigste genetisch bedingte Todesursache bei SäuglingenDie spinale Muskelatrophie ist eine genetisch bedingte Erkrankung.Sie ist gekennzeichnet durch den Abbau von Nervenzellen, die dieMuskeln steuern. Dies führt zu einer schweren, fortschreitendenSchwäche der Muskulatur. Bei der schwersten, lebensbedrohlichenSMA-Form kommt es zu Lähmungen und Ausfällen von Muskelgruppen, diean grundlegenden Lebensfunktionen wie dem Atmen oder dem Schluckenbeteiligt sind. Patienten mit dieser Form erlangen nie die Fähigkeitohne Hilfe zu sitzen. Nur mit künstlicher Beatmung erreichen sie einAlter von mehr als zwei Jahren. Bei milderen Verlaufsformen ist dieErkrankung weniger stark ausgeprägt, hat aber dennoch tiefgreifendeAuswirkungen auf das Leben von Betroffenen und Angehörigen.Quellen [1]Bundesministerium für Gesundheit (BMG): Seltene Erkrankungen.http://ots.de/t09Fo, zuletzt aufgerufen am 23. Februar 2017Über die Biogen GmbHBiogen nutzt modernste Wissenschaft und Medizin für dieErforschung, Entwicklung und Vermarktung von innovativenArzneimitteln für Menschen mit schweren neurologischen undneurodegenerativen Erkrankungen. Gegründet im Jahr 1978, ist Biogenein Pionier in der Biotechnologie und besitzt heute dasumfangreichste Portfolio an Medikamenten zur Behandlung von MultiplerSklerose sowie qualitativ hochwertige Biosimilars zur Therapieimmunologischer Erkrankungen. Biogen ist führend in derneurologischen Forschung und arbeitet an Wirkstoffen gegen spinaleMuskelatrophie, Alzheimer, Parkinson und amyotrophe Lateralsklerose.Seit 1997 ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Deutschlandvertreten. Die Biogen GmbH in Ismaning vertreibt innovativeMedikamente zur Behandlung der Multiplen Sklerose, der Psoriasissowie Biosimilars. Für weitere Informationen besuchen Siewww.biogen.de.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. DieseAussagen können durch Wörter wie "vermuten", "glauben", "schätzen","erwarten", "prognostizieren", "möglicherweise" sowie ähnlichenWörtern und Formulierungen gekennzeichnet sein. ZukunftsgerichteteAussagen sollten nicht als verlässliche Informationen bewertetwerden. Solche Aussagen sind immer mit Risiken und Unwägbarkeitenbehaftet, die zu einem Abweichen der tatsächlichen Ergebnisse von denzum Ausdruck gebrachten Erwartungen führen können. Dies kann unteranderem folgende Punkte betreffen: Das Erfüllen klinischerStudienendpunkte, die Erteilung von Zulassungen, das Auftretenunerwünschter sicherheitsrelevanter Ereignisse,Wettbewerbsbedingungen, die Sicherstellung von Kostenerstattungen,nachteilige Markt- und Wirtschaftsbedingungen, Probleme mitHerstellungsverfahren, Abhängigkeiten von Dritten, die Nichterfüllungregulatorischer Auflagen inklusive Nachteile durch Änderungenderselben, der wirksame Schutz unseres geistigen Eigentums und diedabei entstehenden Kosten sowie die sonstigen Risiken undUnwägbarkeiten, die im aktuellen Quartals- oder Jahresbericht sowiein anderen Berichten aufgeführt sind, die bei derUS-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurden. Die getroffenenAussagen beruhen auf aktuellen Annahmen und Erwartungen und geben nurden Stand mit Datum dieser Pressemitteilung wieder. Biogen unterliegtkeiner Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung der in derPresseinformation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen.Pressekontakt:Ansprechpartner:Stefan SchneiderDirector CommunicationsBiogen GmbHCarl-Zeiss-Ring 685737 IsmaningTel.: 089/99617-283Fax: 089/99617-145E-Mail: stefan.schneider@biogen.comJournalistenservice:Nina Kirschbaummedical relations GmbHHans-Böckler-Straße 4640764 LangenfeldTel: 02173/9769-25Fax: 02173/9769-49E-Mail: nina.kirschbaum@medical-relations.deNS-GER-0024Original-Content von: Biogen GmbH, übermittelt durch news aktuell