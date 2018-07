Biogen und Partner melden Erfolg mit Alzheimer-Medikament - Aktie legt zu

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

TOKIO/CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Der US-Biotechnologiekonzern Biogen und sein japanischer Partner Eisai haben mit einem Alzheimer-Medikament positive Studienergebnisse erzielt.



In einer Phase-II-Studie mit 856 Alzheimer-Patienten in einem frühen Stadium habe der Antikörper BAN2401 das Fortschreiten der Krankheit deutlich verringert, teilten beide Unternehmen in der Nacht zum Freitag in Cambridge (US-Bundesstaat Massachusetts) und Tokio mit. Bei der Untersuchung habe es sich um eine 18-monatige Doppelblind-Studie gehandelt. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten hervorragend an. Die Biogen-Aktie legte am Freitag im vorbörslichen New Yorker Handel um rund 15 Prozent zu./stw/jkr/jha/