Biogen: Weiterhin angeschlagen

Eine kurze Euphorie der Anleger ließ die Aktie der Biogen Inc. Anfang November regelrecht explodieren und in der Spitze bis auf 363,92 US-Dollar vordringen. Die Träume der Bullen endeten jedoch in einem Desaster. Schon am nächsten Tag fiel der Kurs wieder zurück und am 9. November brach das Unglück in Form einer riesigen Kurslücke zwischen 321,50 und 239,50 US-Dollar über



