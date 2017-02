Biogen: Neues Medikament, neue Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Biogen, denn auch wenn es noch positive Analystenmeinungen gibt, so muss der amerikanische Biotech-Konzern derzeit doch jede Menge Kritik einstecken, unter anderem für die Anhebung von Medikamentenpreisen. Thomas Liebigman hat sich dies letzte Woche angeschaut:

Kritik von US-Bundesbehörden! Laut dem Online-Portal Investopedia wurde Biogen von den US-Bundesbehörden im Zusammenhang mit der Preis-Berichterstattung und den Rabatt-Zahlungen für mehrere seiner Medikamente vorgeladen, denn zum ersten Januar waren die Preise einiger Medikamente angehoben worden.

Positive Analystenmeinung! Immerhin hat in der letzten Woche, so berichtete CNBC, die Citigroup die Biogen-Aktie von Hold auf Buy gesetzt. Auch traut sie der Aktie eine Rallye von 15 Prozent im Laufe der nächsten 12 Monate zu, was jedoch an die Forschung zur genetischen Erkrankung Spinale Muskelatrophie (SMA) geknüpft ist.

Hoffnung Spinranza! Ein Hoffnungsschimmer am Horizont ist außerdem Spinraza, ein neues Medikament zur Behandlung von SMA, das in den klinischen Studien bereits Erfolge gezeigt hat. Es habe, so Analyst Robyn Karnauskas, hohes Verkaufspotential und könne bis zu 10 Prozent des US-Marktes erobern. Dabei könnten die Verkaufserlöse in 2017 könnten bis zu 390 Millionen Dollar betragen Das liegt sogar über den Erwartungen des Konzerns selbst.

Kann das neue Medikament die allgemeine Stimmung heben? Wir bleiben für Sie dran.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

