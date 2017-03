Biogen Idec muss mit Übergangsphase rechnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

mit der Intensität eines Blitzes schlugen letzte Woche die News zu Biogen bei den Anlegern ein, denn das Unternehmen stellt sich nach einem guten Geschäftsjahr 2016 auf eine Übergangsphase ein. Was das für die Anleger bedeutet hat sich Volker Gelfarth letzte Woche angeschaut.

Rekordbrecher! Der Umsatz war 2016 trotz negativer Währungseinflüsse auf den Rekordwert von 11,4 Mrd $ gestiegen und auch wenn der Gewinn aufgrund eines Einmalaufwandes schwächer als von uns erwartet auf 3,7 Mrd $ stieg, so legte der Gewinn pro Aktie dank umfangreicher Aktienrückkäufe um 10% zu.

Im Dezember kam dann die Marktzulassung für SPINRAZA von der US-Gesundheitsbehörde FDA. Gefeiert werden konnte das erste und einzige in den USA zugelassene Medikament zur Behandlung spinaler Muskelatrophie (SMA) bei Kindern.

Leicht Rückläufig! Die langfristigen Wachstumschancen von SPINRAZA sind auf dem bestehenden Kursniveau wohl eher nicht eingepreist und die Umsatzentwicklung blieb zuletzt hinter unseren Erwartungen zurück. Im 4. Quartal 2016 stagnierte der Umsatz auf Vorjahreshöhe. Im Vergleich zum 3. Quartal waren die Erlöse leicht rückläufig.

Verhaltene Umsatzprognose für 2017! Verhalten fiel auch die Umsatzprognose für 2017 mit 11,1 bis 11,4 Mrd $ aus und auch dieses Jahr fallen Sonderaufwendungen zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten an.

Kann Biogen diese beginnende Übergangsphase gut nutzen um das Wachstum anzukurbeln und die Kosten wieder zu senken? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.