Biogen: Dieses Medikament könnte weit mehr einbringen als gedacht!

der amerikanische Biotech-Konzern Biogen mit Sitz in Cambridge, Massachusetts muss derzeit jede Menge Kritik einstecken. Wiederkehrendes Thema: die Anhebung von Medikamentenpreisen. Zumindest erhält die Aktie derzeit noch Unterstützung von den Analysten.



Am Dienstag, so berichtete CNBC, hat Citigroup die Biogen-Aktie von Hold auf Buy gesetzt und dem Konzernpapier eine Rallye von 15 Prozent im Laufe der nächsten 12 Monate vorausgesagt. Diese positiven Aussichten sind laut der Analysten an die Forschung zur genetischen Erkrankung Spinale Muskelatrophie (SMA) geknüpft.

Spinraza, das neue Medikament zur Behandlung von SMA, hat Biogen in den klinischen Studien Erfolge beschert. Analyst Robyn Karnauskas erkennt in dem Mittel ein hohes Verkaufspotential, welches derzeit noch unterschätzt scheint. Spinranza könne, so der Analyst, bis zu 10 Prozent des US-Marktes erobern. Die Verkaufserlöse in 2017 könnten so schon bis zu 390 Millionen Dollar betragen. Die Konsenerwartung liegt derzeit zwischen 200 und 30o Mio. Dollar.



Dieser Optimismus tut dem Konzern sicher auch vor dem Hintergrund der Kritik gut, mit der Biogen derzeit kämpfen muss. Wurde das Unternehmen doch, so berichtet das Online-Portal Investopedia, von den US-Bundesbehörden im Zusammenhang mit der Preis-Berichterstattung und den Rabatt-Zahlungen für mehrere seiner Medikamente vorgeladen. Hier könnte für Biogen, das noch zum ersten Januar die Preise einiger seiner Medikamente angehoben hat, noch einiger Ärger drohen.

Ein Gastbeitrag von Thomas Liebigman.

