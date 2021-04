Biogen-Aktie: Im erste Quartal besser als erwartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die Biogen-Aktie stieg am Donnerstag moderat an. Das Biotech-Unternehmen hatte für das am 31. März beendete Quartal einen bereinigten Gewinn von 5,34 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 2,69 Milliarden Dollar gemeldet.

Die von FactSet befragten Analysten hatten mit einem Gewinn von 4,97 Dollar je Aktie und einem Umsatz von 2,65 Milliarden Dollar gerechnet.

Im Vorjahresquartal verdiente Biogen 9,14 Dollar je Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung