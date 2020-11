Biogen Aktie: Vielversprechende Zukunft?

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die Aktien von Biogen Inc (NASDAQ:BIIB) stiegen am Mittwoch als Reaktion auf ein FDA-Briefing-Dokument, das vor der Adcom-Sitzung am Freitag über das Alzheimer-Prüfpräparat Aducanumab, einen Amyloid-beta-targeting-Antikörper, veröffentlicht wurde.

Was geschah

Die Studie 302, die Aducanumab evaluierte, zeigte primäre Beweise für die Wirksamkeit, und die Ergebnisse der Studie 103 wurden laut dem Briefing-Dokument, das Biogen und die FDA für die Panel-Mitglieder des Beratungsausschusses für



