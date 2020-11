Biogen-Aktie: Kurz vor einem Ausverkauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Analysten an der Wall Street vermuten, dass die Aktie von Biogen Inc (NASDAQ: BIIB) kurz vor einem signifikanten Ausverkauf steht und bis zum Abschluss des Überprüfungsprozesses der Food and Drugs Administration (FDA) im März 2021 Volatilität erfahren könnte, berichtet Bloomberg. Die Analystenprognosen basierten auf der Erwartung, dass die Entwicklungsbehandlung des Unternehmens für die Alzheimer-Krankheit, Aducanumab, nicht von der FDA genehmigt werden würde.

Was geschah

