Biogasbranche behauptet sich in schwierigem Umfeld

Berlin/Freising (ots) - Flexibilisierung der bestehendenStromproduktionskapazitäten schreitet voran ++++ Anpassungen amErneuerbare-Energien-Gesetz notwendig ++++ Potenzial für noch mehrKlimaschutz durch Biogas noch nicht ausgeschöpftIn einem von energiepolitischer Unsicherheit geprägten Umfeldbehauptet sich die Biogasbranche mit ihren bewährten Stärken, könntefür die Energiewende aber unter anderen Vorzeichen noch deutlich mehrleisten. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des FachverbandesBiogas (FvB) hervor, die Status Quo und Branchenentwicklung 2018erfasst. Die für die tatsächliche Stromproduktion maßgeblichearbeitsrelevante Leistung der Biogasanlagen in Deutschland steigtdemnach 2018 gegenüber dem Vorjahr nur marginal um 20 auf 3.789Megawatt (MW). Beim Zubau an flexibler Leistung erwartet derFachverband ein deutliches Plus von fast 300 MW auf 4.843 MW. DieZahl der Biogasanlagen erhöht sich laut FvB-Prognose gegenüber demVorjahr leicht um 1,7 Prozent auf knapp 9.500. "Viel Potenzial vonBiogas für die Energiewende liegt unter den aktuellenRahmenbedingungen noch weitgehend brach. Mit den überfälligenAnpassungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sind auch Änderungenzugunsten von Biogas notwendig, damit die Anlagen ihre Stärken aufden Energiemärkten ausspielen können", erklärtFvB-Hauptgeschäftsführer Dr. Claudius da Costa Gomez.Mit einer Brutto-Stromproduktion von rd. 33 MilliardenKilowattstunden (Mrd. kWh) versorgen Deutschlands Biogasanlagen lautFvB-Prognose in diesem Jahr rund 9,5 Millionen Haushalte. Hinzu kommteine außerhalb der Anlagen genutzte Wärmemenge von mehr als 12 Mrd.kWh, mit der sich rechnerisch der Heizbedarf von über einer MillionHaushalte decken lässt. Ohne sinnvolle Reformen im EEG ist dieseklimafreundliche Kopplung von Strom- und Wärmeproduktion, wie sieBiogasanlagen mit ihrer flexibel verfügbaren Leistung bieten,allerdings mittelfristig in Gefahr. "Nachdem die Bundesnetzagentur2017 erstmals eine Ausschreibung für Bioenergie zur Stromproduktionaufgelegt hatte, müssen für kommende Ausschreibungsrunden dringendReformen umgesetzt werden, um den einzelnen Anlagentypen - seien esAbfallanlage oder Anlage mit nachwachsenden Rohstoffen - bessergerecht zu werden", fordert da Costa Gomez. Andernfalls werde derAnlagenbestand durch fehlende Investitionsanreize und zeitgleichsteigende technischen Anforderungen sukzessive zurückgebaut."Damit," so der Verbandsgeschäftsführer weiter, "würde zeitgleichmit dem Abschalten der konventioneller Kraftwerke ab 2022 auch dergrößte steuerbare erneuerbare Anlagenpark runtergefahren, dass kanndoch nicht im Sinn einer nachhaltigen Energiewende sein.Richtigen Rahmen für Flexibilisierung setzenIn ihrem Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD das Zielgesetzt, den Anteil Erneuerbarer Energien am Strommix in Deutschlandbis 2030 auf 65 Prozent zu erhöhen. Um dieses langfristige Ziel zuerreichen, werden schon heute Rahmenbedingungen benötigt, die dasZusammenspiel Erneuerbarer Energien wie Wind-, Solar- und Biogasstromauf den Märkten fördern. Immer mehr Biogasanlagenbetreiber passenihre Anlagen an künftige Erfordernisse am Strommarkt durchInvestitionen u.a. in Blockheizkraftwerke (BHKW) an, mit denen dieErzeugung von Biogas flexibel auf die schwankende Produktion vonSolar- und Windstrom ausgerichtet werden kann. Die Förderung solcherBHKW-Investitionen durch die sogenannte Flexibilitätsprämie istmomentan aber auf ein Niveau begrenzt, das den künftigenErfordernissen am Strommarkt nicht gerecht wird. "Die derzeitigeDeckelung der Flexibilitätsprämie sollte wegfallen", verlangt daCosta Gomez und betont: "Eine Anlage sollte zudem Anspruch auf diePrämie geltend machen können, wenn ihre Umrüstung als genehmigt gilt.So würde Rechtssicherheit im Interesse von Anlagenbetreibern und fürdas Gelingen der Energiewende geschaffen."Reformen mit Augenmaß fordert der Fachverband Biogas auch mitBlick auf Anlagen, die Gülle vergären und nicht unter dasEEG-Ausschreibungsverfahren fallen. Denn viele mögliche Anlagen, dieGülle vergären könnten, sind noch nicht wirtschaftlich realisierbar.Der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung sieht aber vor, dieGüllevergärung zu erhöhen. "Wenn wir Biogas sowohl in derLandwirtschaft wie auch in der Siedlungswirtschaft weiter entwickelnwollen, müssen sich die politischen Rahmenbedingungen stärker an denwirtschaftlichen Gegebenheiten in der Branche ausrichten. Dann kannBiogas seine Stärken für Energiewende, Klima- und Umweltschutz vollausspielen", erklärt da Costa Gomez.Die aktuellen Branchenzahlen des Fachverbandes Biogas mit weiterenInformationen, u.a. zu Klimaschutzbeitrag, Versorgungsleistung amStrom- und Wärmemarkt sowie den wirtschaftlichen Impulsen der Branchesind hier abrufbar: http://ots.de/nB7vgUPressekontakt:Fachverband Biogas e.V.Andrea HorbeltPressesprecherinTel. 0 81 61/98 46 63Mail: andrea.horbelt@biogas.orgOriginal-Content von: Fachverband Biogas e.V., übermittelt durch news aktuell