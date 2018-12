Biofrontera schwächelt zur Wochenmitte

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Die Aktie von Biofrontera konnte ihre Anleger in dieser Woche noch nicht überzeugen. Auch am Mittwoch ging es für den Titel noch einmal gen Süden. Das Minus an der Frankfurter Börse belief sich auf 3,23 Prozent zum Vortag. Zuletzt bot sich Investoren die Möglichkeit, das Papier zum günstigen Kurs von 5,40 Euro zu erwerben. Bereits Ende November sorgten Schnäppchenjäger für neuen ...

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.