Biofrontera: Wichtige Meilensteine erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Lieber Leser,

das auf Hauterkrankungen spezialisierte Spezialpharmaunternehmen Biofrontera hat in diesen Tagen seine Zahlen für das erste Quartal im Jahr 2017 vorgelegt. Nach dem erfolgreichen Verkaufsstart von Ameluz in den USA erhöhten sich die Umsatzerlöse deutlich, von 1,02 Mio. Euro im vergangenen Jahr auf nun 2,62 Mio. Euro. Gleichwohl macht die Bilanz auch deutlich, dass Biofrontera in den USA noch am Anfang steht. Entsprechend hoch waren die Investitionen in Marketingaktivitäten und ein entsprechendes Vertriebsnetz. Unter dem Strich vergrößerte sich so der Konzern-Fehlbetrag von 0,45 Mio. Euro auf 3,5 Mio. Euro.

Dennoch ist das Unternehmen guter Dinge

Der US-Absatzmarkt ist von großer Bedeutung und sollte die Umsätze in Zukunft ins Laufen bringen. Vor allem dann, wenn das Medikament einen eigenen Erstattungscode erhält – ab Januar 2018 soll es voraussichtlich soweit sein. In diesem Jahr läuft das Ganze noch über einen sogenannten Miscellaneous Code, wodurch die Erstattungspraxis aufwändiger und fehleranfälliger ist, so das Unternehmen.

Weitere wichtige Ereignisse im ersten Vierteljahr waren die Zulassungserweiterung von Ameluz für das Basalzellkarzinom und eine erfolgreiche Studie zur Verwendung von Ameluz in Verbindung mit der Tageslichttherapie. Für die sogenannte Daylight-PDT soll noch im zweiten Quartal ein Antrag auf Zulassungserweiterung bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA eingereicht werden.

Des Weiteren hat sich das Unternehmen durch die Ausgabe einer Wandelanleihe ein gutes finanzielles Polster für weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten verschafft. Die Guidance für das Gesamtjahr wurde bestätigt: Ziel sind Umsätze in einer Bandbreite von 14 bis 18 Mio. Euro und ein Konzernergebnis von minus 14 bis minus 17 Mio. Euro.

Kaufempfehlung erneuert

Für die Analysten von SMC Research ist die im CDAX vertretene Aktie weiterhin ein Kaufkandidat. In einer aktuellen Studie wurde das „Buy“-Votum mit einem Kursziel von 4,85 Euro bestätigt.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Hermann Pichler.