Biofrontera: Weiter kein Ausbruch in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Es ist in diesen Tagen schwer vorstellbar, dass die Biofrontera Aktie in diesem Jahr schon zu den wahren Stars des Marktes zählte. Aktuell gelingt es dem Wertpapier nicht, wesentliche Impulse zu setzen. So verwundert es kaum, dass der Titel weiterhin mit der 6-Euro-Marke kämpft. Am Montag notierte die Aktie zuletzt bei 6,05 Euro, was einem Plus von immerhin 2,72 Prozent entspricht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.