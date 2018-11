Biofrontera mit Plus am Donnerstag

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

In der Riege der Biotech-Werte fehlte es in den vergangenen Tagen an positiven Nachrichten. Dennoch gelang es der Biofrontera Aktie, sich am Donnerstag vom Druck der Bären zu befreien. Bis zum Nachmittag entstand letztlich ein Plus von 1,27 Prozent, welches zur neuen Notierung bei 5,60 Euro. Trotz des geringen Ausmaßes, welches den Aufschwung bislang auszeichnet, könnte dieser das zuletzt gebeutelte Vertrauen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.