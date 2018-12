Biofrontera: Nicht schlecht, Herr Specht!

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Liebe Leser,

letzte Woche hat Jens Becker berichtet, dass es bei Biofrontera derzeit nicht schlecht aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Am 3. November um 04:36 Uhr notierte Biofrontera im Markt „Biotechnologie“ an der Heimatbörse Xetra mit 5,6 EUR deutlich im Plus (+2.66 Prozent). Die Entwicklung! In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht und positive Themen besprochen. In den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.