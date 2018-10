Biofrontera: Minus am Donnerstag

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Schnell gewannen die Bären die Oberhand im Handel am Donnerstag. Die Biofrontera Aktie notierte zuletzt mit einem Prozent im Minus und wurde für 5,92 Euro gehandelt. Die so wichtige 6-Euro-Marke rückte auf diese Weise wieder etwas in die Ferne und scheint zumindest in dieser Woche kaum noch erreichbar zu sein. Bereits am 11. September rutschte die Aktie unter diesen psychologisch wichtigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.