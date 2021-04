Biofrontera-Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Biofrontera – in Support-Area

Der Kurs der Biofrontera-Aktie ist in den letzten Monaten immer weiter unter Druck geraten und in den Unterstützungsbereich von rund 2,30 EUR abgesunken. Damit wurde das März 2020-Tief in etwa erreicht. Zudem führt eine abwärtsgerichtete Trendlinie an den Kurs heran.

Wichtig wäre, dass es Biofrontera gelingt diese positiv in Richtung Norden aufzulösen. In diesem Zuge würde dann auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung