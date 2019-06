Biofrontera Aktie: Neues zum Maruho-Angebot!

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Bei Biofrontera gab es am Freitag Neuigkeiten im Hinblick auf das Teilerwerbs-Angebot der Maruho Deutschland GmbH (kurz „Maruho") für Biofrontera-Aktien. Bekanntlich will Maruho bis zu 4.322.540 Biofrontera-Aktien gegen Zahlung von 6,60 Euro je Aktie in bar übernehmen. Wie steht denn der Vorstand von Biofrontera aktuell zu dem Teilerwerbs-Angebot? Dazu am Freitag die interessante Mitteilung: Alle Mitglieder des Biofrontera-Vorstands beabsichtigen demnach, das



