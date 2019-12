Biofrontera Aktie: Nachricht vor dem Wochenende!

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Mit einer Personal-Mitteilung meldete sich Biofrontera am Freitag. Demnach gibt es mit Wirkung zum 6. Januar 2020 einen neuen „Chief Commercial Officer“ der US-Tochter (“Biofrontera Inc. in Woburn, MA”). Neuer Mann in der Position ist demnach Christopher Pearson. Er soll ab dann dort für zwei Abteilungen verantwortlich sein: „Vertrieb & Marketing“ sowie „Market Access“. Mr. Pearson tritt demnach die Nachfolge des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



