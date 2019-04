Biofrontera Aktie: Kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Sehr spannend ist es derzeit in Bezug auf die Biofrontera-Aktie. Der Aktienkurs war am Dienstag nach oben geschlossen, als ein Teil-Übernahmeangebot durch die „Maruho Deutschland GmbH“ bekannt geworden war. Diese ist wiederum eine 100%ige Tochter des japanischen Unternehmens Maruho Co., Ltd. (kurz „Maruho“). Dazu wissenswert: Der Blick auf die Internetseite von Biofrontera zeigt, dass Maruho bereits mit 20,1% an Biofrontera beteiligt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.