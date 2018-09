Biofrontera Aktie: Die Käufer machen Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Am Montag bieten die Bullen den Bären bei der Aktie von Biofrontera ordentlich Paroli. Das Papier startete noch mit 6,16 Euro in den Handelstag und musste damit seit vergangener Woche große Verluste hinnehmen. Mancher Anleger fürchtete vielleicht schon um die Unterstützung bei 6,10 Euro, welche zuvor noch mit viel Mühe erobert werden musste. Doch im morgendlichen Handel am Montag sorgten die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.