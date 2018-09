Biofrontera Aktie: Das Geschäft läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Der lange Sommer kommt Biofrontera offenbar sehr gelegen. Wie das Unternehmen am Montag berichtete, konnte mit Ameluz auf dem deutschen Markt eine deutliche Umsatzsteigerung erzielt werden. In den Sonnenmonaten April bis August stieg der Absatz um stolze 63 Prozent an. Großen Anteil daran hatten Juni und Juli. In diesen beiden Monaten soll der Umsatz sich mehr als verdoppelt haben. Das klingt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.