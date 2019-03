Biofrontera Aktie: Blick auf das Aktionariat!

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

„Biofrontera AG und Maruho Co., Ltd. schließen Kooperationsvereinbarung“ hieß es am Dienstag, 19. März, in einer aktuellen Meldung. Moment Mal – war da nicht mal was in der Richtung? Genau: In der aktuellen Meldung geht es „nur“ um die Verlängerung einer früheren Forschungskooperation zwischen den beiden Partnern, die ausgelaufen war. Nun also ist die Weiterführung derselben beschlossen worden. Dazu interessant: Laut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.