Biofrontera Aktie: Biofrontera rekrutiert Patienten für neue Studie!

Biofrontera forscht noch immer eifrig an seinem Mittel Ameluz. In einer neuen Phase-III-Studie steht jetzt Ameluz für superfizielle Basalzellkarzinome im Mittelpunkt. Wie Biofrontera mitteilte, werden dafür bereits Patienten rekrutiert. Insgesamt sollen 186 Patienten an 12 klinischen Zentren in den USA herangezogen werden. Mit dem Abschluss des Projekts wird im ersten Halbjahr 2020 gerechnet.

Ein Beitrag von Robert Sasse.