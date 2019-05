Biofrontera-Aktie: Bestätigen die Quartalszahlen die Kursentwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Seit ein paar Jahren geht es bei der Biotech-Schmiede Biofrontera vor allem abseits des operativen Geschäfts hoch her. Die Hauptversammlung offenbarte einen Zwist zwischen einem Kernaktionär und den Lenkern des Unternehmens. Nun hat ein anderer Großaktionär das Zepter in die Hand genommen und einen Teilerwerb in Aussicht gestellt. Maruho bietet nach einem ersten Kaufangebot nun eine deutlich höhere Summe für die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung