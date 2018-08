Biofrontera Aktie: Ausbruch geglückt!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Viele Experten hatten es schon vorhergesagt, was am Montag endlich in die Tat umgesetzt wurde. Der Aktie von Biofrontera gelang ein wichtiger charttechnischer Ausbruch. Im Laufe des Handels konnte das Papier sich deutlich verbessern und die Linie bei 6,10 Euro überwinden. Das macht den Weg jetzt prinzipiell frei zu Kursen von 7 Euro und mehr. Die nächste Hürde wartet auf die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.