Biofrontera Aktie: Auf Achterbahnfahrt!

Biofrontera kämpft an der Börse auch am Donnerstag noch mit dem Erhalt der Marke bei 6,10 Euro. Noch vor kurzer Zeit galt diese Linie als ein wichtiger Widerstand, mittlerweile wird hier eine Unterstützung getestet. Stellenweise kann die Aktie auch recht deutlich über dieses Niveau steigen, am Mittwoch kratzte das Papier stellenweise an der Marke zu 6,20 Euro. Lange halten kann sich ...

Ein Beitrag von Robert Sasse.