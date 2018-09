Biofrontera Aktie: Am Montag kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Der Handel brachte am Montag nicht die gewünschten Impulse für die Biofrontera Aktie mit sich. Stattdessen wurde das Wertpapier nur von leichten und scheinbar unkoordinierten Schwankungen erfasst. Es notierte zum Handelsschluss bei 5,94 Euro. Dieser Start in die neue Woche passt perfekt in die lethargischen Eindrücke, die das Bild der Aktie zuletzt dominierten. Auch in der vergangenen Woche war diese nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.