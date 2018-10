Biofrontera Aktie: Im Abwärtstrend gefangen!

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Trotz guter Geschäftszahlen steht die Aktie von Biofrontera derzeit weiterhin unter Druck. Schon in den letzten Tagen ließ sich eine klare Abwärtstendenz entdecken, welche sich am Freitagmorgen mit Verlusten in Höhe von 1,7 Prozent weiter fortsetzt. Zu leiden hat das Papier sehr wahrscheinlich an einer generellen Schwäche von Bio-Tech-Werten. Auch für viele andere Unternehmen aus diesem Bereich, allen voran Evotec und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.