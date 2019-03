Bioethanolwirtschaft: Verkehrskommission soll einen vernünftigen Kompromiss für einen bezahlbaren und umweltfreundlicheren Individualverkehr schließen (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) -Mit Blick auf den Zwischenbericht und die Diskussion innerhalb derRegierungskommission "Nationale Plattform Zukunft der Mobilität"appelliert der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft(BDBe) an die dort vertretenen Umweltverbände, ihre Blockadehaltunggegen einen umweltfreundlicheren Individualverkehr endlichaufzugeben. Die dem Benzin und dem Diesel beigemischtenBiokraftstoffe könnten eine sehr viel stärkere Rolle bei denEmissionseinsparungen im Verkehr spielen als bisher.Stefan Walter, Geschäftsführer des BDBe, führt dazu folgendeBerechnung an: "Das den Benzinsorten Super E10, Super (E5) und Superplus beigemischte Bioethanol senkt die CO2-Belastungen im Verkehrschon jetzt um rund 3,1 Millionen Tonnen im Jahr. Durch die Nutzungvon zertifiziert nachhaltigem Bioethanol fahren rechnerisch eineMillion Benziner ohne CO2-Emissionen auf deutschen Straßen." DieserBeitrag der Autofahrer zum Klimaschutz ließe sich nach Ansicht desBDBe sofort steigern, ohne dabei die individuelle Mobilität in Fragezu stellen oder drastisch zu verteuern."Allein mit der optimistischen Hoffnung auf 14 Millionenelektrisch angetriebene Pkw bis 2030, die die Umweltverbände jetztschüren, und mehr Radfahren lassen sich die ambitioniertenKlimaschutzziele der Bundesregierung und der Abbau der CO2-Emissionenim Verkehrssektor nicht erreichen", so Stefan Walter. "Zur Wahrheitgehört, dass sich die Emissionen des aktuellen Fahrzeugbestandes vonmehr als 57 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor nur dannsignifikant senken lassen, wenn die eingesetzten Kraftstoffe sofortumweltfreundlicher werden." Ein Großteil dieser Fahrzeuge werde auchin 11 Jahren noch auf deutschen Straßen unterwegs sein, denn dasDurchschnittsalter eines Pkw beläuft sich nach Angaben desKraftfahrtbundesamtes mittlerweile auf 9,5 Jahre. Bis 2030 müsstenaber die CO2-Emissionen um fast 70 Millionen Tonnen jährlich gesenktwerden."Dies ist nur realistisch, wenn die Politik einen breiten Fächervon Maßnahmen ergreift, vom stärkeren Einsatz erneuerbarerKraftstoffe mit guter Treibhausgasbilanz, über den Ausbau des ÖPNVund Radverkehrs, bis hin zur staatlichen Unterstützung derElektromobilität. Europäisches Bioethanol aus Anbaubiomasse sowie ausRest- und Abfallstoffen erfüllt schon jetzt strenge ökologischeKriterien. Es senkt nachweislich den Treibhausgasausstoß und andereSchadstoffbelastung im Verkehr, ist nicht subventioniert und treibtauch nicht die Benzinpreise nach oben", so Stefan Walterabschließend.Pressekontakt:Carola Wunderlich+49 (0)30 301 29 53 13presse@bdbe.dewww.bdbe.deOriginal-Content von: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell