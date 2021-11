Bioblast Pharma Aktie-Anleger wird’s freuen!

Der Enlivex Therapeutics-Kurs wird am 03.11.2021, 16:38 Uhr mit 9.01 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Biotechnologie".

Enlivex Therapeutics haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 5 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 5 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Enlivex Therapeutics. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 34,27 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Enlivex Therapeutics momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Enlivex Therapeutics weder überkauft noch -verkauft (Wert: 61,41), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Enlivex Therapeutics wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Enlivex Therapeutics-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (33 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 266,26 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 9,01 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Enlivex Therapeutics eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Enlivex Therapeutics von 9,01 USD ist mit -17,87 Prozent Entfernung vom GD200 (10,97 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 10,27 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -12,27 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Enlivex Therapeutics-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.