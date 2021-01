Bio-techne: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "UniFirst":

Bio-techne weist am 25.01.2021, 21:20 Uhr einen Kurs von 352.68 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" geführt.

Wie Bio-techne derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Bio-techne ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 38,13 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 69,25 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Analysteneinschätzung: Für die Bio-techne sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 7 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Bio-techne-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Bio-techne. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 298 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -16,43 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 356,59 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Bio-techne für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Bio-techne für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Bio-techne insgesamt ein "Sell"-Wert.

