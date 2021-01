Bio-techneLohnt sich das wirklich, ?

Per 13.01.2021, 05:30 Uhr wird für die Aktie Bio-techne am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 334.82 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Bio-techne entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Bio-techne erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 53,22 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 15,76 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +37,46 Prozent im Branchenvergleich für Bio-techne bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,08 Prozent im letzten Jahr. Bio-techne lag 38,14 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Bio-techne wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 7 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bio-techne vor. Das Kursziel für die Aktie der Bio-techne liegt im Mittel wiederum bei 282 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 334,82 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -15,78 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Bio-techne insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Dividende: Bio-techne hat mit einer Dividendenrendite von 0,39 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.56%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche beträgt -1,17. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Bio-techne-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

