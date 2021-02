Bio-techne: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Bio-Techne":

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Bio-techne am 18.02.2021, 22:01 Uhr, mit dem Kurs von 397.62 USD. Die Aktie der Bio-techne wird dem Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Bio-techne auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Bio-techne schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,32 % und somit 1,23 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,56 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Bio-techne erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 92,09 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 17,26 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +74,83 Prozent im Branchenvergleich für Bio-techne bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,55 Prozent im letzten Jahr. Bio-techne lag 75,54 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Bio-techne-Aktie sind 7 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 326,63 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (407,26 USD) ausgehend um -19,8 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Bio-techne von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Bio-techne?

Wie wird sich Bio-techne nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Bio-techne Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Bio-techne Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken