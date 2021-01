Bio-rad Laboratories: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Bio-Rad Laboratories A":

Per 31.01.2021, 10:13 Uhr wird für die Aktie Bio-rad Laboratories am Heimatmarkt New York der Kurs von 573.77 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".

Die Aussichten für Bio-rad Laboratories haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Bio-rad Laboratories führt bei einem Niveau von 59,28 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 50,26 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Bio-rad Laboratories-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 532,48 USD. Der letzte Schlusskurs (573,77 USD) weicht somit +7,75 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 581,06 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,25 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Bio-rad Laboratories ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Bio-rad Laboratories-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Bio-rad Laboratories erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 56,23 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 16,29 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +39,93 Prozent im Branchenvergleich für Bio-rad Laboratories bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,58 Prozent im letzten Jahr. Bio-rad Laboratories lag 40,65 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

