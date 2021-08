Bio-path: Alles unter Kontrolle?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Bio-path, die im Segment "Biotechnologie" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 08.08.2021, 04:57 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ CM mit 6.77 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Bio-path auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,91 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Bio-path damit 3,08 Prozent über dem Durchschnitt (23,83 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt 24,24 Prozent. Bio-path liegt aktuell 2,67 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Bio-path-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bio-path vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (12,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 84,64 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 6,77 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Bio-path eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Bio-path-Aktie beträgt dieser aktuell 5,5 USD. Der letzte Schlusskurs (6,77 USD) liegt damit deutlich darüber (+23,09 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Bio-path somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (6,45 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,96 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Bio-path-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Bio-path auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Bio-path?

Wie wird sich Bio-path nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Bio-path Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Bio-path Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken