Bio-key: Ein Wunder?

Bio-key, ein Unternehmen aus dem Markt "Systemsoftware", notiert aktuell (Stand 19:15 Uhr) mit 0.857 USD stark im Minus (-1.55 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ CM.

Unsere Analysten haben Bio-key nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Bio-key ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bio-key-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 24,47, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 67,82, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Bio-key als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bio-key vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 2 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 133,37 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 0.857 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,02 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Bio-key damit 43,13 Prozent unter dem Durchschnitt (14,11 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 21,8 Prozent. Bio-key liegt aktuell 50,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".