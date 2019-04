Bio-Techne: Das wird noch ein spannendes Thema!

Für die Aktie Bio-Techne aus dem Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 17.04.2019, 16:25 Uhr, ein Kurs von 192,71 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die Bio-Techne sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bio-Techne vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Bio-Techne. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 178 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -8,84 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 195,27 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Bio-Techne in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Bio-Techne haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Bio-Techne bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Bio-Techne erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 31,21 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 19,78 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +11,43 Prozent im Branchenvergleich für Bio-Techne bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 18,85 Prozent im letzten Jahr. Bio-Techne lag 12,36 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.