Bio-Techne Aktie: Das gab es noch nie!

Für die Aktie Bio-techne aus dem Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 04.11.2021, 04:22 Uhr, ein Kurs von 503.33 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Bio-techne entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Bio-techne erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (477,6 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -5,11 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 503,33 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Bio-techne erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Bio-techne-Aktie beträgt dieser aktuell 438,68 USD. Der letzte Schlusskurs (503,33 USD) liegt damit deutlich darüber (+14,74 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Bio-techne somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 505,44 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,42 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Bio-techne ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird Bio-techne auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Bio-techne beträgt das aktuelle KGV 38,13. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" haben im Durchschnitt ein KGV von 68,45. Bio-techne ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.