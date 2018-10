Mit den Bio-Saunaaufgüssen von AllgäuQuelle die Sinne auf Erlebnisreise schicken

Wangen (ots) -Die natürlichen Saunaaufgüsse AllgäuQuelle führen zu den höchstenGipfeln und grünsten Tälern des Allgäus: Die würzige Luft desNadel-Waldes, der liebliche Duft blühender Bergwiesen oder einerfrischendes Bad in einem glasklaren Bergsee sind mit ihnen zu Hauseerlebbar. Kurzum: Mit dem Amazon-Bestseller unter den Saunaaufgüssenkommen Saunagänger dem Allgäu ganz nah. "Das Gefühl von Frische undFreiheit nach dem Gang in die Sauna erleben noch viel zu wenigeMenschen. Wir möchten das ändern", sagen Kevin Jocham und JürgenWunderle, Gründer und Geschäftsführer der AllgäuQuelle NaturprodukteGmbH.Vier verschiedene Aufgüsse in Bio-Qualität sind erhältlich - allengemein ist, dass sie jeden Saunagang zum Naturerlebnis machen:- Ein Tag im Allgäu beginnt mit dem Talaufguss - er erfrischt mitspritzigen Zitrusaromen von Lemongrass, Orange und Bergamotte.- Es folgt ein Spaziergang der Sinne mit dem Waldaufguss - dieserentspannt mit herben Gerüchen von Latschenkiefer, Alpenzirbe,Fichte und Minze.- Ein Gefühl von Weite und Freiheit erzeugt der Bergaufguss - erbefreit die Atemwege mit dem frischen Duft von Eukalyptus, Salbei,Minze und Cajeput.- Den Tag entspannt Revue passieren lässt der Nachtaufguss - dieserentfaltet seine beruhigende Wirkung durch würzige Noten derAlpenzirbe und Eukalyptus.Das Geheimnis der wirkungsstarken Rezeptur liegt in der kundigenZusammensetzung ätherischer Öle. "Als leidenschaftliche Saunagängerwar unser Ziel, ein Produkt zu entwickeln, das die volle Wirkung derNatur bietet und dabei extrem hochwertig ist", sagt Wunderle. ZweiJahre haben Wunderle und Jocham in die Produkt-Entwicklung derAllgäuQuelle Saunaaufgüsse gesteckt. Unterstützung und Kooperationfanden Sie bei der WADI GmbH, Etherische Öle von Prof. Wabner - demExperten im Bereich der Aromatherapie.Herausgekommen ist ein Naturprodukt mit Inhaltsstoffen auskontrolliert biologischem Anbau und Wasser aus der Heilquelle BadNieratz. Ein spezielles Lichtschutzglas garantiert Kunden zudem einbesonders langlebiges Produkt. Auch der vollständige Verzicht aufchemische Aromen und Tierversuche steht für den hohen Anspruch derGründer an ihr Produkt. Doch von der wohltuenden Kraft und Schönheitder Natur des Allgäus überzeugt man sich am besten selbst.Weitere Infos unter: www.allgaeuquelle.dePressekontakt:Allgäuquelle Naturprodukte GmbHHerr JochamNieratzer Bad 2D-88239 Wangen im AllgäuTel.: +497522/9168595Fax: +497522/9168596Original-Content von: AllgäuQuelle Naturprodukte GmbH, übermittelt durch news aktuell