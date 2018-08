Bio-Rad Laboratories: Unmöglich!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Bio-Rad Laboratories unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Die Bio-Rad Laboratories-Aktie notierte am 09.08.2018 mit 318,11 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Bio-Rad Laboratories haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Bio-Rad Laboratories erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 48,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Medical Equipment & Devices"-Branche sind im Durchschnitt um 22,82 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +25,31 Prozent im Branchenvergleich für Bio-Rad Laboratories bedeutet. Der "Health Care"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,69 Prozent im letzten Jahr. Bio-Rad Laboratories lag 28,44 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Für Bio-Rad Laboratories liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bio-Rad Laboratories vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 297 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (318,11 USD) könnte die Aktie damit um -6,64 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Bio-Rad Laboratories-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Fundamental: Die Aktie von Bio-Rad Laboratories gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 66,6 insgesamt 45 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Medical Equipment & Devices", der 45,78 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".