Bio-Rad Laboratories: Hoch bewertet?

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Bio-Rad Laboratories per 02.11.2018 bei 269,77 USD. Bio-Rad Laboratories zählt zu "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".

Unsere Analysten haben Bio-Rad Laboratories nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,19 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Bio-Rad Laboratories damit 20,46 Prozent unter dem Durchschnitt (23,65 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Medical Equipment & Devices" beträgt 26,25 Prozent. Bio-Rad Laboratories liegt aktuell 23,05 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Die Bio-Rad Laboratories ist mit einem Kurs von 269,77 USD inzwischen -9,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf -4,63 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 41,1 und liegt mit 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Medical Equipment & Devices) von 50,53. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Bio-Rad Laboratories auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.