Bio-Rad Laboratories: Nicht vergessen!

Am 31.08.2018 ging die Aktie Bio-Rad Laboratories an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 325,3 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".

Wie Bio-Rad Laboratories derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Bio-Rad Laboratories-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 273,8 USD. Der letzte Schlusskurs (325,3 USD) weicht somit +18,81 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (308,75 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,36 Prozent), somit erhält die Bio-Rad Laboratories-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Bio-Rad Laboratories-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Bio-Rad Laboratories für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Bio-Rad Laboratories für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Bio-Rad Laboratories insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Bio-Rad Laboratories-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bio-Rad Laboratories vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (297 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -8,7 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 325,3 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Bio-Rad Laboratories eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.